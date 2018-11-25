МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия никому не угрожает, а слова ряда политиков об угрозе со стороны РФ можно объяснить желанием получить преференции от следования русофобскому тренду, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее глава МИД Чехии Томас Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов Европейского союза, сообщило Radio Praha. По мнению министра, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих якобы исходящую из РФ опасность.

"Никому мы не угрожаем и никогда не угрожали. Это просто игра тех политиков, которые хотят получить некие преференции от общего тренда антироссийской русофобской политики", — сказал РИА Новости Чепа.