Эксперт назвал заявление МИД Чехии о "российской угрозе" для ЕС надуманным

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Чехии Томаса Петршичека о том, что Россия представляет угрозу для Чехии и стран Евросоюза, не соответствует действительности, уверен президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов ЕС, сообщило Radio Praha. По мнению министра, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих якобы исходящую из РФ опасность.

"Это очередное политическое заявление, которое не соответствует реальности", — сказал РИА Новости Сивков.

Петршичек был назначен президентом Чехии Милошом Земаном главой МИД в середине октября. Премьер-министр страны Андрей Бабиш в конце октября заявил, что не считает РФ угрозой и надеется на нормализацию отношений между государствами. По его словам, вместо того, чтобы вести диалог, Запад вернулся к состоянию "квазихолодной войны" с Россией.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что беспочвенные заявления о "российской угрозе" наносят серьезный ущерб диалогу с Западом.