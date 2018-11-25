Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ работает в штатном режиме и не объявляла тревогу из-за нарушения государственной границы со стороны кораблей ВМС Украины, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Росгвардия работает в обычном режиме, никаких тревог в связи с данным инцидентом в ведомстве не объявлялось", — сказал собеседник агентства.