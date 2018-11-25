Украина втоптала в грязь международное морское право, заявили в Госдуме

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости, Федор Дмитриев. Украинские корабли совершили акт морской агрессии против РФ и втоптали в грязь международное морское право, касающееся прохода территориальных вод, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ сообщила, три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, отметили в ведомстве. Провокационные действия трех судов ВМС Украины в акватории Черного моря продолжаются уже пятый час, ФСБ России предпринимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

"Украина втоптала в грязь международное морское право. Они пытаются прощупать готовность наших сил на силовое сопротивление. Если по ним открыть огонь, то будут вопли на весь мир о расстреле "мирных кораблей". Если дать им пройти, то скажут, что у нас "дырявые границы", причём скажут это наши граждане. Считаю, что вот таким флибустьерам нельзя давать поблажек, иначе завтра такие же буксиры пойдут на таран Крымского моста", — заявил депутат.