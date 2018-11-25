Эксперт назвал скандал с Integrity Initiative сильным ударом по Западу

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация с обнаружением документов о деятельности проекта Integrity Initiative является разоблачение действий Великобритании и ударом по западному миру, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Суздальцев отметил, что специфика внешней политики на Западе заключается в том, что рано или поздно планы или действия в отношении "противников" становятся достоянием общественности.

"Как поступать нам в данном случае? Мы, конечно, должны этот план (действий против РФ — ред.) изменить, обсуждать. Это сильный удар по западному миру, это, по сути, разоблачение, потому что оно демонстрирует то, что поводы лишний раз обвинить Россию высосаны из пальца", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, Москва должна реагировать на подобные публикации жестко, но не переходить некоторую грань. По его словам, у России есть очень хороший инструмент ответа. При этом Суздальцев пояснил, что когда РФ реагирует сарказмом на подобные заявления западных стран, то это выводит их из себя.

Суздальцев отметил, что Россия переживает непрерывную информационную атаку со стороны Британии последние 500 лет, а Лондон является "традиционной кухней фейков о России".

По словам эксперта, ситуация с обнаружением документов о деятельности проекта Integrity Initiative вряд ли скажется на европейской солидарности, но может оказать влияние на отношения Лондона с некоторыми другими европейскими столицами.

"Это открытие правды, конечно, для европейской и североатлантической солидарности публично не проявится. Но объективно та же Германия, Франция, Италия – для них это снизит возможность реагировать на постоянные истерики со стороны Лондона", — заключил Суздальцев.

Расходы проекта Integrity Initiativeна финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.