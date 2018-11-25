Оставшиеся в Евросоюзе страны одобрили соглашение по Brexit

Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.

"Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение об отделении и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства", — говорится в сообщении.

Ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье рассказали о будущих отношениях с Великобританией. По его словам, ЕС и Лондон останутся друзьями.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Британия продолжит играть важную роль для организации.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях Brexit продолжаются с лета прошлого года.