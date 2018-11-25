В Израиле спасли автомобилиста из затопленного тоннеля

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — РИА Новости. Израильские пожарные в воскресенье в последний момент пришли на помощь водителю, машина которого застряла в затопленном подземном тоннеле в районе Хайфского залива, сообщил местный сайт Haipo.

​Этот подземный переезд зимой регулярно заливают дожди, два года назад здесь произошел трагический случай: в воде погиб житель Хайфы. И хотя каждый год это место становится смертельно опасным, сооружение необходимой системы водоотвода не было сделано, утверждает Haipo.

Утром в воскресенье в Хайфе в течение двух часов выпало 15 миллиметров осадков. Когда водитель въехал в тоннель, у него заглох двигатель. Дождь продолжал лить, и уровень воды угрожающе поднялся.

Сообщают, что в туннеле установлен сенсор, сигнализирующий об опасности проезда, когда в нем накапливается вода. Неясно, почему водитель игнорировал сигнал.

На счастье автомобилиста, в тоннель заглянули пожарные. Один из них пристегнул к себе веревку и отправился на выручку водителя. Он помог ему выбраться на крышу машины, когда она уже почти полностью заполнилась водой. Вместе они дождались прибытия других спасателей на надувной лодке.

Пожарной службе в это дождливое утро еще из нескольких тоннелей и подземных переходов Хайфы пришлось эвакуировать людей и транспортные средства, говорится на сайте Haipo.