Премьер Нидерландов назвал проект соглашений об условиях Brexit приемлемым

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Проект договорённости об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) сбалансирован и приемлем, сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств собирается сегодня для одобрения соглашений о Brexit, заявил ранее в своем пригласительном письме на эту встречу глава Евросовета Дональд Туск. Встреча начнется в 9.30 (11.30 мск) с обмена мнениями с председателем Европарламента Антонио Таяни. Затем будет рабочая сессия 27 стран ЕС для одобрения соглашения об условиях Brexit и принятия политической декларации о структуре будущих отношений ЕС и Британии.

"На столе сбалансированная сделка, я думаю, как для Великобритании, так и для ЕС… это приемлемая сделка", — сказал журналистам перед саммитом Рютте.