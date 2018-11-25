В Алабаме полиция по ошибке застрелила не того подозреваемого

Полиция Алабамы рядом с торговым центром в Гувере, где произошла перестрелка

Полиция Алабамы рядом с торговым центром в Гувере, где произошла перестрелка

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Полиция Алабамы в ходе перестрелки в торговом центре по ошибке застрелила не того подозреваемого в стрельбе, сообщается в заявлении полиции города Гувер.

В пятницу сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, в результате чего четыре человека получили ранения. Сообщалось, что предполагаемый стрелок погиб.

По данным полиции, ранее предварительные данные показали, что два человека участвовали в первоначальной потасовке в торговом центре, в результате которой 21-летний Эмантик Фицджеральд Брэдфорд несколько раз выстрелил в 18-летнего молодого человека, который сейчас находится в больнице. Сообщалось, что полиция застрелила Брэдфорда, когда он пытался покинуть место преступления.

"Новые данные показывают, что хотя Брэдфорд мог участвовать в драке, скорее всего не он стрелял в 18-летнюю жертву", — сообщается в заявлении. Полиция сообщает, что сейчас "по меньшей мере один предполагаемый стрелок все еще находится на свободе".

Ранее сообщалось, что следователи допросили нескольких человек и проверили ряд важных вещественных доказательств.