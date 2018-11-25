МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти немецкого города Рот (Бавария) запретили детям вешать письма Санта-Клаусу на городские елки из-за новых законов Евросоюза о конфиденциальности, пишет Daily Mail.

Проблема заключается в том, что дети обычно пишут не только свои пожелания, но и свое имя, возраст и адрес, чтобы Санта-Клаус знал, куда доставлять подарки. По закону власти должны получить письменное разрешение от родителей каждого ребенка, который хочет написать письмо волшебнику, и убедиться в том, что они понимают, что их данные могут стать доступными для третьих лиц.

В настоящее время общественники работают над созданием образца документа, который смогут легко заполнить родители, чтобы их дети все-таки смогли последовать ежегодной традиции.

В то же время представитель Еврокомиссии заявил, что интерпретация властями Рота законодательства неверна.