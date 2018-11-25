В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли юг республики из минометов

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 10 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – ред.) – Ленинское (под контролем ДНР – ред.): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров и шесть мин калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.