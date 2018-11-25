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Постпред России при Евросоюзе предрек Терезе Мэй "невеселое Рождество"

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (699)
(обновлено: 08:47 25.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов. Архивное фотоПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Радоваться согласованию проекта договора о Brexit сторонам рано, документ еще должны утвердить два парламента, Европейский и британский, поэтому рождественские праздники у премьера Терезы Мэй, вероятно, будут невеселыми, заявил РИА Новости постпред России при Евросоюзей Владимир Чижов.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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"Более полугода британская сторона по внутриполитическим причинам не могла согласовать свою переговорную позицию по самому сложному вопросу в рамках "развода" — что делать с границей между Ирландией и Северной Ирландией. И вот наконец 14 ноября ценой нескольких новых отставок в своем кабинете Терезе Мэй удалось добиться согласия правительства на вариант, предложенный Евросоюзом, – чтобы Северная Ирландия временно осталась в его Таможенном союзе и едином рынке", — напомнил Чижов.

Премьер Британии Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© REUTERS / Yves Herman
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По его словам, "теперь лидеры ЕС могут утвердить "соглашение о выходе", что, скорее всего, и произойдет на специально созываемом для этого заседании Евросовета". "Однако все понимают, что радоваться рано: документ должен быть утвержден еще и двумя парламентами, Европейским и британским", — отметил российский постпред.

"И по все тем же внутриполитическим причинам многие депутаты Соединенного королевства, причем как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй, уже четко дали понять: несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя "сделка" — это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает", — сказал Чижов.

"Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое", — заключил российский дипломат.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств соберется в воскресенье для одобрения соглашений по Brexit. Встреча начнется в 9.30 (11.30 мск) с обмена мнениями с председателем Европарламента Антонио Таяни. Затем будет рабочая сессия для одобрения соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС и принятия политической декларации о структуре их будущих отношений. После этого запланирована встреча лидеров с премьер-министром Мэй для "совместного продумывания последующих шагов", заявлял глава Евросовета Дональд Туск.

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