Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп пригрозил при необходимости закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами.Twitter.
Он повторил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.
"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае (будет применяться) наша строгая политика "ловить и задерживать". И не "выпускать" (на территорию) США. Все (нелегалы) останутся в Мексике", — пообещал президент.
Поход мигрантов
Ранее газета Washington Post сообщила, что мексиканские власти согласились на предложение администрации Трампа. Согласно так называемому предложению "Остаться в Мексике" (Remain in Mexico), желающие попасть в США через южную границу мигранты будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища.
Однако сенатор от партии "Морена" и будущая глава МВД в правительстве президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который вступает в должность первого декабря, Ольга Санчес Кордеро опровергла эту информацию.