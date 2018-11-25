Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп пригрозил при необходимости закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами.

"Если по каким-то причинам это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. После десятилетий нарушений (иммиграционных законов) Соединенные Штаты больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией!", — написал Трамп в Twitter

Он повторил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.

"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае (будет применяться) наша строгая политика "ловить и задерживать". И не "выпускать" (на территорию) США. Все (нелегалы) останутся в Мексике", — пообещал президент.

Поход мигрантов

Очередное заявление президента на тему мигрантов прозвучало на фоне ситуации на границе, где со стороны Мексики находятся сейчас тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Ранее газета Washington Post сообщила, что мексиканские власти согласились на предложение администрации Трампа. Согласно так называемому предложению "Остаться в Мексике" (Remain in Mexico), желающие попасть в США через южную границу мигранты будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища.

Однако сенатор от партии "Морена" и будущая глава МВД в правительстве президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который вступает в должность первого декабря, Ольга Санчес Кордеро опровергла эту информацию.