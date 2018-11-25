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Притончик гонит самогончик. Литва борется с пьянством и проигрывает

(обновлено: 08:04 25.11.2018)
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Владимир Веретенников
© Depositphotos / _flaМужчина в кафе старого города в ВильнюсеМужчина в кафе старого города в Вильнюсе
© Depositphotos / _fla

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Владимир Веретенников. Два года назад власти Литвы — страны, лидирующей по алкоголизму в Евросоюзе, объявили бескомпромиссную войну пьянству. По официальным данным, выпивки теперь действительно продают меньше. Зато расцвел теневой рынок и оживились дельцы, устраивающие алкотуры в ближнее зарубежье.

Выпивка за рулем, пьянка в тюрьме

Гречневая крупа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Маленькая прибалтийская республика по-прежнему мировой лидер по употреблению алкоголя. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на одного гражданина Литвы старше пятнадцати лет приходится в среднем пятнадцать литров выпитого алкоголя. Еще несколько лет назад было на три литра больше. На втором месте в этом списке — Бельгия. А самый трезвый — Израиль, всего 2,6 литра в год на одного взрослого. К слову, средний показатель, по статистике ОЭСР, — девять литров в год.

В отчете организации указано, что многие в Литве страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями печени и подвержены самоубийствам, — это связывают с образом жизни и системой здравоохранения. Все это старые данные, утверждают литовские чиновники, на самом деле ситуация меняется к лучшему.

Тем не менее никто не берется утверждать, что алкоголизм в стране перестал быть проблемой. Причем пьют не только представители социальных низов. Эта беда поражает все слои общества. В нетрезвом виде за рулем задерживали и пресс-секретаря министра иностранных дел Литвы (причем нарушительница оказывала сопротивление полиции), и, например, консула Литвы в Советске (Калининградская область России). Сам он, впрочем, заявил, что стал жертвой провокации российских спецслужб. Попадались в нетрезвом виде и политики, и известные журналисты.

Крупный скандал прогремел в июне этого года. Через социальные сети по Литве разошлась видеозапись из тюремной камеры в городе Кибартай. Двое полуголых заключенных выпивали, матерились, рассказывали, в какие суммы для них обходятся самогон и наркотики, просили закинуть денег на мобильные телефоны. Все это в местах лишения свободы, само собой, запрещено. Возмущенная общественность воззвала к министру юстиции, и тому пришлось отправиться в Кибартай, чтобы лично навести порядок в тюрьме.

Очень сухой закон

С 1 января 2018 года в Литве значительно повысили штрафы за употребление алкогольных напитков в общественных местах — с 20 до 100 евро. За повторное нарушение придется выложить уже около 200 евро. "Также ужесточили правила продажи спиртного и введен запрет на рекламу алкоголя в СМИ, на ТВ и радио. Выросли и акцизы на алкоголь: на пиво и вино — до 112 процентов, на этиловый спирт — почти на 23 процента. До 2021 года ежегодно планируется снижать употребление алкоголя на литр среди лиц старше пятнадцати лет", — рассказала в беседе с РИА Новости депутат самоуправления Вильнюса Ромуальда Пошевецкая.

Молодая пара в кровати. Архивное фото
© Fotolia / llhedgehogll
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Власти объявили войну и нетрезвым водителям. Вопрос очень актуальный — в среднем на каждую сотню пьяных водителей в Литве приходится более десяти погибших и свыше 140 раненых. Только в прошлом году задержали почти десять тысяч поддатых автомобилистов. Теперь водителей, в чьей крови зафиксировано 0,4-1,5 промилле, штрафуют на 800-1100 евро. Также им грозит лишение прав на срок до полутора лет.

В два раза сокращают число магазинов, торгующих выпивкой, а продавать спиртное в них можно только из помещения с отдельным входом-выходом. Такие магазины должны находиться на расстоянии не менее 200 метров от культурных центров, дошкольных и учебных учреждений. Помимо этого, в Литве задумались о создании государственной монопольной сети для торговли алкоголем.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что принятые меры уже приносят результаты. В первую очередь из-за повышения цен и запрета рекламы.

© AFP 2018 / Petras MalukasЗаклеенная реклама алкогольной продукции в журнале в Литве
© AFP 2018 / Petras Malukas
Заклеенная реклама алкогольной продукции в журнале в Литве

"Последние шесть лет в Литве потребление алкоголя снижается. Но это немного — на 300-500 миллилитров в год. Нас это не радует, хотелось бы больших перемен", — признается глава департамента по контролю над алкоголем и табаком Гражина Белян.

Депутат самоуправления Вильнюса Ромуальда Пошевецкая тоже считает, что курс в целом выбран правильный. "Сегодня, по данным статистики, 2,8 миллиона жителей Литвы потребляют 25 миллионов декалитров пива, а это уже на 5,6 процента меньше, чем в 2015 году. Так что понемногу, но ситуация улучшается. Хотя критиков алкогольной реформы также немало. Они считают, что нужны не запреты, а просветительская работа. Конечно, это тоже важно, но вот только одни лишь увещевания и лекции не дают быстрого результата. Поэтому лично я — сторонница ужесточений", — сказала депутат РИА Новости.

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С самого начала литовская антиалкогольная программа столкнулась с сопротивлением тех, кому она принесла прямой финансовый убыток. А им было что терять: по данным налоговой инспекции Литвы, в марте 2017 года, когда вступили в силу повышенные акцизы, сбор уменьшился на 40 процентов.

Перезахоронение останков командира лесных братьев Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе. Архивное фото
© AFP 2018 / Petras Malukas
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Перед началом кампании в республике массово скупали спиртное — запасались на будущее. А в мае прошлого года у здания парламента состоялся крупный протестный митинг — разгневанные граждане утверждали, что умеют пить культурно и не нуждаются ни в каких ограничениях. После этого глава правящего в Литве Союза крестьян и "зеленых" Рамунас Карбаускис заявил, что страсти специально раздувают представители алкогольного бизнеса. Впрочем, критики указывают, что антиалкогольная программа бьет не только по крупному производителю. Под удар попали и небольшие магазины, например в сельской местности.

Борьба с алкоголизмом привела, как и следовало ожидать, к разрастанию теневого рынка. Так, в августе этого года полиция накрыла под Каунасом крупную фабрику по производству паленой водки. Злоумышленники подделывали продукцию известных марок, причем продавали товар не только в Литве, но и вывозили в Скандинавию. На складе хранилось свыше 40 тонн нелегального алкоголя.

© Фото : Lietuvos policijaСклад подпольного завода по производству поддельной алкогольной продукции в Литве
© Фото : Lietuvos policija
Склад подпольного завода по производству поддельной алкогольной продукции в Литве

В алкотур на такси-баре

Официальные показатели потребления алкоголя в стране могут снижаться как раз за счет процветания теневой торговли и производства самогона. Кроме того, многие в республике, особенно в приграничных областях, постоянно ездят за выпивкой в соседние страны, чаще всего в Польшу и Латвию. Глава литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас отмечает: если что и изменилось в результате антиалкогольной кампании, так это качественные показатели приобретаемого спиртного.

Действительно, в Литве почти на четверть упали продажи вина и пива, а крепкого алкоголя — лишь на 9,5 процента. При этом депутаты сейма ратуют за то, чтобы запретить продажу пива в крупной и даже средней таре. Такие ограничения уже трудно объяснить здравым смыслом, считает пивовар, поскольку вино, которое крепче пива в два раза, разрешено продавать в литровой упаковке, а водку — и в двухлитровых бутылках.

Вильнюс, Литва. Архивное фото.
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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В беседе с РИА Новости литовский журналист Анатолий Иванов, занимавшийся изучением темы, подтвердил, что рост акцизов на алкоголь оттолкнул покупателей от магазинных витрин с виски, водкой и коньяком. "Вместо этого литовцы ящиками закупают крепкие напитки в Польше и Латвии. Нашлись предприимчивые дельцы, создавшие систему алкотуров. Среди прочего, они привлекают покупателей уровнем сервиса: возят за водкой на микроавтобусах с кондиционерами и вай-фаем. Ну а если клиент не в состоянии сам выбраться в польский или латвийский магазин, те же предприниматели предлагают доставить алкоголь под заказ. По статистике, литовцы ежегодно оставляют в польских центрах розничной торговли до полумиллиарда евро безналичными и не менее 150 тысяч налом. Третья часть этих средств тратится на покупку крепкого алкоголя", — говорит Иванов.

Журналист добавляет, что в последнее время в Литве заметно оживились самогонщики: "Продукт домашней выделки приобрести можно практически круглосуточно. От предприимчивых бабушек-дедушек не отстают таксисты Вильнюса, Каунаса и других городов. Некоторые такси по ночам больше смахивают на передвижные бары, нежели на транспортные средства. Закупиться там можно всем, что душа пожелает: от обычной водки средней паршивости до элитных напитков". И люди раскошеливаются: легальная торговля алкоголем нынче разрешена по будням лишь с 10:00 до 20:00, а по выходным — только до обеда.

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В Литве решили пойти по пути Горбачева? Напомнить, чем там все закончилось ...
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