Португалия продвигает необходимость поддерживать диалог с Россией

ЛИССАБОН, 24 ноя — РИА Новости. Португалия продвигает в НАТО и ЕС идею о необходимости поддержания диалога с Россией, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым португальский министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва.

"Российская Федерация является для нас очень важной страной и соседом Евросоюза. У нас общие интересы, а именно международная повестка дня", — сказал он.

В числе этих интересов министр упомянул борьбу с терроризмом, содействие стабилизации ситуации в аспекте быстрого и эффективного реагирования на кризисы, которые могут дестабилизировать международный порядок. По его словам, третий общий интерес касается "развития в рамках ООН".

"Мы говорили о взаимоотношениях между Россией и Евросоюзом, между Россией и НАТО. Португалия защищает на этих двух уровнях важность поддерживать политический диалог между Евросоюзом и Россией и между НАТО и Россией", — подчеркнул глава МИД Португалии.