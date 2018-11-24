В правительстве Эквадора произведены первые замены

МЕХИКО, 24 ноя – РИА Новости. В правительстве Эквадора произошли первые изменения после требования президента Ленина Морено к кабинету подать в отставку для проведения оценки имеющихся у него полномочий, сообщил в пятницу секретарь администрации президента Хуан Рольдан.

По словам Рольдана, со своих постов уходят глава секретариата президента Эдуардо Хурадо, глава национального секретариата разведки Senain Хорхе Коста и министр образования Фандер Фалькони. Первые двое будут заменены Хосе Брионесом и Марлоном Брито, фамилия нового главы минобразования пока не известна, отмечает портал Comercio

Коста возглавлял разведывательную службу девять месяцев. При этом еще в марте 2018 года Морено объявил о предстоящем упразднении Senain. На ее месте предполагается создать новое ведомство, которое объединило бы в себе разведки армии, полиции таможни и налоговой службы. Однако пока Senain продолжает свое существование.

Вопросы к функционирующей с 2009 года Senain возникли после прихода Морено к власти в 2017 году. Так, ее подозревали в слежке за политиками и социальными организациями во время правления предшественника Морено Рафаэля Корреа. Всего в разведке Эквадора работают порядка 320 человек, только на их зарплаты государство тратит в год 4,6 миллиона долларов.