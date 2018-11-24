В кресло Трампа может сесть его дочь. Какую игру затеяла Иванка

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. В США разгорелся скандал вокруг Иванки Трамп, дочери президента и сотрудницы его администрации. Она отправила сотни служебных писем с личной почты, повторив ошибку Хиллари Клинтон. Сам хозяин Белого дома считает подобные действия категорически недопустимыми, но родную дочь оправдал. Как это отразится на имидже Иванки, которая, по словам приближенных, в будущем хотела бы занять президентское кресло, разбиралось РИА Новости.

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"Дочь и советник президента США Иванка Трамп в 2017 году отправила сотни служебных писем со своего личного адреса электронной почты, нарушив тем самым правила Белого дома" — информация, опубликованная в одной из американских газет, в считаные минуты облетела мировые СМИ.

Выяснилось, что через персональный email Иванка связывалась с коллегами. Ее представители поспешили передать все послания в архив Белого дома, заверив, что речь не идет о чем-то важном: обсуждались довольно бытовые темы.

Однако противники Трампа тут же провели историческую параллель, утверждая, что дочь президента попалась на нарушении правил Белого дома "в стиле Хиллари Клинтон". Покритиковали и самого Трампа за "очевидное лицемерие". Во время предвыборной кампании он без устали распекал Клинтон за использование личной почты на посту госсекретаря, обещая на дебатах, что отправит ее за решетку, как только придет к власти.

Этот скандал сыграл не последнюю роль в том, что президентскую гонку Клинтон проиграла. На сей раз ситуация выглядит иначе. Трамп с присущим ему рвением бросился защищать дочь, утверждая, что это две абсолютно разных ситуации: Хиллари использовала почту для обсуждения секретных государственных вопросов, а перед тем как эта история всплыла в СМИ, удалила с сервера более 33 тысяч писем; Иванка же секретов не касалась и ничего не удаляла — все послания сохранились в президентском архиве.

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz, File Хиллари Клинтон в штаб-квартире государственного Департамента в Вашингтоне © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz, File Хиллари Клинтон в штаб-квартире государственного Департамента в Вашингтоне

Но внимание к дочери президента приковано не только из-за ошибки с почтой. Фигура Иванки Трамп всегда была в центре общественного интереса, с самого детства.

Не совсем безоблачное детство

В 1981 году в семье магната Дональда Трампа и его супруги Иваны, модели чешского происхождения, родилась дочь. Девочку, которая сразу же стала любимицей отца, назвали в честь матери, добавив уменьшительно-ласкательный суффикс.

Иванка вспоминала, что в детстве любила играть в кабинете отца, слушая, как он обсуждает контракты с партнерами. Семья распалась, когда девочке было десять лет. В тот момент о ней впервые заговорили СМИ.

Поводом послужил роман Трампа с актрисой и телеведущей Марлой Мейплс. Не особо стесняясь в выражениях, газеты смаковали интимные подробности этой интрижки. Иванку донимали не самыми деликатными вопросами в стиле: "Мейплс заявила, что секс с Трампом был лучшим в ее жизни, как вы это прокомментируете?" Дочь 45-го президента США потом признавалась, что в тот момент она увидела, "насколько уродливым может быть этот мир".

Впрочем, в отличие от старшего брата, долго злившегося на отца из-за разлада в семье, Иванка обиду не затаила, продолжая активно общаться с Трампом. Во время учебы в элитной школе-пансионе она, по рассказам друзей, постоянно звонила отцу. Тот навещал дочь по выходным или вывозил ее вместе с одноклассниками на свою виллу.

В юности Иванка пробовала стать моделью, но учиться никогда не прекращала. В престижнейшей Уортонской бизнес-школе она была в числе лучших. Сокурсники вспоминали, что, пока многие из них вели довольно разнузданный образ жизни благодаря деньгам родителей, Иванка сидела за книгами.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

После окончания экономического факультета она устроилась на работу к одному из миллионеров-застройщиков, но уже через год перешла в компанию отца. Там за пару лет доросла до поста вице-президента по строительству и закупкам. Трамп поручал ей самые масштабные проекты и доверял наиболее сложные переговоры.

Все, к чему прикасалась Иванка, приносило прибыль: линейка элитных драгоценностей "для современных сильных женщин с лидерскими качествами", а впоследствии — и бренд собственной одежды и сумок.

Джаванка

Личная жизнь девушки тоже складывалась успешно. В 2007 году на деловом обеде один из друзей познакомил ее с коллегой — Джаредом Кушнером, сыном известного девелопера из Нью-Йорка. Они стали встречаться. Через два года, когда Иванка по настоянию ортодоксальной семьи Кушнера отучилась в синагоге и приняла иудаизм, поженились. У супружеской пары родились трое детей.

Что касается политики, то, следуя примеру отца, Иванка не загоняла себя в партийные рамки: в 2007-м во время президентской кампании отрыто поддерживала демократа Хиллари Клинтон, а через четыре года призывала голосовать за республиканца Митта Ромни. И была важнейшим участником президентской кампании отца. Именно Иванке удавалось смягчать образ Трампа и сглаживать его резкие заявления.

Когда оппоненты обвиняли будущего президента в женоненавистничестве, она напоминала, что в его компании многие женщины занимают ключевые посты, у сотрудниц отличный соцпакет, включая декретный отпуск.

Американские издания сравнивали ее с британской герцогиней Кейт Миддлтон: интеллигентна, сдержанна и рассудительна. "Она практически идеальна и всеми любима — особенно женщинами", — делали вывод журналисты.

Политологи не исключают, что именно "эффект Иванки" принес Трампу голоса белых женщин, обеспечив победу на выборах. Еще до переезда в Белый дом Трамп уверял, что "не видит для дочери места в своей администрации". Однако потом позицию изменил. Иванка стала помощником президента, а ее муж — старшим советником.

© AFP 2018 / Mandel Ngan Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп © AFP 2018 / Mandel Ngan Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп

Супруга Трампа Мелания, предпочитает жить в Нью-Йорке с сыном Бэрроном, тогда как дочь президента, которую прозвали неофициальной первой леди, зачастую сопровождает его в поездках и даже заменяла американского лидера на закрытых переговорах на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле прошлого года. Фотография, где Иванка сидит за столом между лидером КНР Си Цзиньпином и британским премьер-министром Терезой Мэй, облетела весь мир. Президент США объяснил, что "Меркель об этом знала и была не против".

И в ООН, и в Белый дом

Популярность Иванки вышла далеко за пределы Америки. Клиники пластической хирургии в азиатских странах столкнулись с наплывом клиенток, которые просят сделать их "под Иванку". Особой любви китайцев она добилась при помощи ролика, где ее пятилетняя дочь Арабелла спела для председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги песню на китайском.

Ей прощают многое: она делилась в твиттере изречениями Энштейна или китайских мыслителей, приписываемыми им лишь по ошибке. Ее упрекали в плагиате: представители марки Aquazzura утверждали, что она скопировала дизайн одной из их моделей обуви в собственной коллекции, сделав ее более дешевой. В римском ресторане Иванка приняла фотографию Джорджо Кинальи, бывшего футболиста римского клуба "Лацио", за изображение святого.

Но, несмотря на эти неприятные эпизоды, влиятельность дочери Трампа и ее мужа (их дуэт уже прозвали "Джаванкой") только растет. Брат Эрик в одном из интервью заявил, что именно Иванка убедила отца в апреле 2017-го отдать приказ нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Считается, что реакция Вашингтона была "сильнее ожидаемой", поскольку дочь президента потрясли кадры с жертвами и пострадавшими от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейхун. Сама Иванка какую-либо причастность к принятию отцом решения отрицала.

Джаред стал особо доверенным лицом тестя в вопросах внешней политики, в первую очередь — при общении с лидерами ближневосточных стран. За это его прозвали теневым госсекретарем. Многие считают, что именно Иванке и ее мужу израильские власти обязаны переносом посольства США в Иерусалим.

Такая активность явно не по душе многим в администрации президента. Ходили слухи, что супружеская пара конфликтовала с разными чиновниками в окружении Трампа, и потом те внезапно лишались постов. Так, например, произошло со старшим советником президента Стивеном Бэнноном, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и другими.

Журналист Майкл Вульф в книге "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа" объясняет: это связано с тем, что дочь Трампа хочет стать первой женщиной-президентом США. "Если когда-нибудь в будущем появится возможность, именно она бы баллотировалась на этот пост", — предрекает Вольф. По его словам, Иванка и Джаред между собой уже об этом договорились.

© AP Photo / Evan Vucci Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка Трамп во время предвыборной кампании отца. 21 июля 2016 года © AP Photo / Evan Vucci Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка Трамп во время предвыборной кампании отца. 21 июля 2016 года

Отец, похоже, одобряет амбиции дочери. Недавно Трамп заявил, что его Иванка могла бы стать прекрасным постпредом США при ООН после отставки Никки Хейли. Однако ее кандидатуру на этот пост он не предложил. Пока неясно, пойдет ли Иванка по стопам отца и сформируется ли новая президентская династия. Однако в том, что у дочери Трампа довольно серьезные планы, сомневаться не приходится.