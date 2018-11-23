Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.

Ранее в пятницу российский лидер прибыл в Ялту, где провел расширенное заседание Госсовета. На встрече обсуждалась реализация нового "майского указа".

"Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет", — сказал Порошенко.

Глава государства также добавил, что дал поручение МИД Украины отреагировать на визит Владимира Путина.

Реакция МИД Украины

После этого украинское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста в МИД России против посещения полуострова российским лидером.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 президента РФ Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь. Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста", — отмечается в заявлении ведомства.

В сообщении указывается, что в Киеве считают визит Путина в Крым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Поездку называют "циничным и демонстративным пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия".

Украина не в первый раз выражает протест из-за посещения президентом России Крыма. Ранее этот вопрос поднимался Киевом после Форума Общероссийского народного фронта в Ялте и посещения Путиным детского лагеря "Артек". Комментируя реакцию украинских властей, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Москва традиционно не принимает во внимание эти протесты, а президент России вправе посещать любые ее регионы, включая Крым.

Крым стал российским регионом после проведенного референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. Как заявлял Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".