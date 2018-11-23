Вучич рассказал о поддержке Косово западными странами

БЕЛГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Косовско-албанские власти получили поддержку части западных стран для поднятия на 100% пошлин на продукцию из центральной Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.

Косовско-албанское правительство в Приштине в среду приняло решение о поднятии пошлины на все сербские товары на 100%. Сотрудники специального подразделения косовского МВД ROSU задержали в пятницу в северной части Косовска-Митровицы четверых сербов, после чего местные сербы провели мирные акции протеста. О новом кризисе в Косово Вучич лично сообщил послам КНР и России в Белграде, перед тем он провел заседание Совета национальной безопасности с главами силовых ведомств.

Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай, по данным косовских СМИ, в пятницу встретился с послами западной "пятерки" (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и поблагодарил их за всеобъемлющую поддержку Косово, а также сообщил им, что решение о поднятии пошлин "останется в силе до признания Сербией косовской независимости".

"То, что они сделали, сделали по неизвестным нам причинам, оправдывают это якобы существующей агрессией Сербией на самопровозглашенное Косово и получили для этого поддержку отдельных стран Запада", — заявил Вучич журналистам после заседания с членами кабмина вечером в пятницу.

"А то, что у них была поддержка от некоторых сил на Западе, нам стало ясно после разговора с послами. Потому что, как мы поняли, они обвиняют Сербию в том, что Косово не принято к членству (в Интерпол — ред.)", — отметил сербский лидер.

Он добавил, что "истерика в Приштине из-за отказа во вступлении в Интерпол" не прекращается, но Белград поможет сербам в Косово.

Тихоокеанские государства Кирибати и Вануату во вторник стали членами Интерпола, при этом заявка Косово на членство на саммите организации в Дубае была отклонена. Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил во вторник, что из-за отказа в приеме Косово в Интерпол "выиграла только организованная преступность", а косовское правительство выразило "глубокое разочарование" итогом голосования, но пообещало продолжить попытки вступить в Интерпол. Посольство США в Приштине назвало отказ в членстве для Косово "общим проигрышем".