Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

Выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией. Трансляцию мероприятия вело видеоагентство Ruptly.

Лавров привел в пример обвинения Финляндии и Норвегии во "вмешательстве" России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", — заключил Лавров.

Присутствующие в зале встретили заявление министра смехом и аплодисментами.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") проходили с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии обвинило Россию в создании помех для сигнала GPS-навигации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тенденцию обвинять Россию "во всех смертных и иных грехах", подчеркнув, что подобные утверждения не имеют под собой оснований.