Испанский премьер рассказал о риске срыва саммита ЕС по Brexit

МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Заседание Европейского совета в воскресенье, на котором лидеры 27 стран ЕС должны одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, может не состояться из-за отсутствия гарантий Испании по выполнению ее требований в "гибралтарском вопросе", заявил испанский премьер Педро Санчес.

"Пока гарантий недостаточно, и поэтому Испания сохраняет вето в соглашении по Brexit", — заявил Санчес на пресс-конференции в Гаване, которую транслировал телеканал 24 Horas

Отвечая на вопрос, поедет ли он в таком случае в Брюссель в воскресенье, Санчес заявил, что заседание вообще может не состояться. "Если не будет соглашения, то, очень вероятно, (заседание — ред.) Европейского совета не состоится", — сказал он.

Ранее в четверг представители стран ЕС и власти Великобритании согласились пойти на уступки испанским властям, добивающимся гарантий, что у них будет право участвовать в переговорах по поводу Гибралтара с Лондоном. Однако Мадрид требует письменных подтверждений и сохраняет право вето.

В воскресенье в Брюсселе должен пройти внеочередной саммит ЕС по теме Brexit, на котором планировалось одобрить соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.