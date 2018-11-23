В МИД Британии прокомментировали заявление хакеров Anonymous

ЛОНДОН, 23 ноя — РИА Новости. Информация о проекте Integrity Initiative имеется в открытом доступе, британское правительство приветствует повышение уровня информированности общественности о данном проекте, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании в ответ на просьбу прокомментировать заявление хакеров Anonymous об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative по информационному противодействию России.

"Integrity Initiative является программой, информация о которой имеется в открытом доступе. Мы будем рады повышению уровня информированности о данном проекте", — сказал собеседник агентства.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании был проинформирован о сообщениях на данную тему.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Лондон, предположительно, использовал для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

На сайте самого проекта говорится, что он "соединяет воедино в сеть кластеров по Европе и Северной Америке" тех, кто считает необходимым противодействовать России, а также другим странам: Китаю, Ирану, Венесуэле. С этой целью "участники кластеров активно работают с политиками и широкой общественностью в своих странах", а также обмениваются информацией и опытом по региону, указывается на сайте.