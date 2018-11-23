Депутат назвал действия Британии попыткой информационного подрыва России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Возможная деятельность Великобритании по информационному подрыву России перестала быть тайной, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя информацию группировки хакеров Anonymous о действиях британских спецслужб.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

"Все тайное когда-то становится явным. То, что они скрывали по поводу своей деятельности по информационному подрыву нашей страны, все это становится известным и вот сейчас открылось. Я думаю, что это не последняя публикация", — сказал РИА Новости Красов.

Парламентарий отметил, что сообщения и обвинения России в якобы вмешательстве в выборы США, а также "дело Скрипалей" — это фейковые новости. "Весь мир может судить о той политике, которую и Великобритания, и США проводят в отношении и России и могут проводить в отношении других государств", — подчеркнул депутат.