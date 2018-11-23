Депутат назвал действия Британии попыткой информационного подрыва России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Возможная деятельность Великобритании по информационному подрыву России перестала быть тайной, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя информацию группировки хакеров Anonymous о действиях британских спецслужб.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.
Парламентарий отметил, что сообщения и обвинения России в якобы вмешательстве в выборы США, а также "дело Скрипалей" — это фейковые новости. "Весь мир может судить о той политике, которую и Великобритания, и США проводят в отношении и России и могут проводить в отношении других государств", — подчеркнул депутат.