Во Франции обезвреживают угрожавшего взрывчаткой участника протестов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полиция Франции начала в городе Анже операцию по обезвреживанию человека, который утверждает, что имеет при себе взрывчатые вещества, и требует, чтобы протестующих против повышения цен на топливо приняли в Елисейском дворце, сообщает телеканал BFMTV.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Сообщается, что мужчина, одетый в желтый жилет, заявляет, что держит под ним гранату, а также имеет другие взрывчатые вещества в сумке. Он требует встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По данным телеканала, мужчина ранее привлекался к ответственности в связи с торговлей наркотиками.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, выступление которого транслировал канал, подтвердил проведение операции.

По данным французского МВД, в минувшую субботу в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали.

Также акции протеста перекинулись во французский заморский департамент Реюньон, где более 100 человек были задержаны, 30 представителей сил правопорядка были ранены. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военнослужащие будут мобилизованы в связи с ситуацией в Реюньоне.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.