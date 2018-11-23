Косачев призвал тщательно расследовать данные о действиях британских служб

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Информация хакеров Anonymous о действиях британских спецслужб против России требует тщательного расследования, Совфед задействует для анализа доказательной базы свою комиссию по защите госсуверенитета, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета палаты Константин Косачев.

Группировка хакеров Anonymous ранее заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства в дела европейских стран. Anonymous пишет, что заявленная цель проекта — информационное противодействие России. Среди получателей британских денег в его рамках названы финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, сподвижник Алексея Навального.

"Несомненно, эта информация заслуживает самого пристального внимания и самого тщательного расследования. В отличие от наших "заклятых друзей", которые бы спустя пять минут после появления такого рода сведений уже внесли бы на этот момент в свой парламент очередной законопроект о санкциях, считаю принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений, как бы это ни было соблазнительно", — сказал Косачев.

Чтобы "эту доказательную базу консолидировать, верифицировать и легитимировать, с нашей парламентской стороны потребуется серьёзная работа по линии временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в российские внутренние дела", пояснил политик.

"Мы крайне своевременно создали эту комиссию, и мы ее обязательно задействуем по максимуму, без всяких сомнений", — сказал Косачев.