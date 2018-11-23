Хакеры нашли связь Браудера и сподвижника Навального с британской разведкой

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран, сообщается на сайте группировки.

Anonymous называет этот проект "спецслужбой".

Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

Это заявление они сделали в пятницу. Среди получателей британских денег названы финансист Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Полученные документы первым выложил в своем Telegram-канале RT. После того как телеканал опубликовал их в Twitter, сервис микроблогов пригрозил блокировкой, если твит не будет удален.

Twitter вынудил нас удалить скрин со списком контактов pic.twitter.com/IUPcNZ23zi — RT на русском (@RT_russian) 23 ноября 2018 г.

​Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что обнародованная информация требует тщательного расследования. По словам сенатора, данные хакеров Anonymous обсудят в комиссии СФ по защите государственного суверенитета.