Делегация из Крыма посетила Лаос

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Крымская делегация посетила с деловым визитом Лаос, проведя переговоры с представителями властей и бизнеса, сообщает постоянное представительство Крыма при президенте РФ.
В состав делегации вошли представители крымской власти и предприниматели. Визит состоялся по приглашению лаосской стороны.
В программу визита входили переговоры с руководителями ряда лаосских министерств и ведомств, предпринимателями, заинтересованными в развитии торгово-экономических отношений.
Отмечается, что с целью углубления и развития сотрудничества, по данным постпредства, стороны планируют в дальнейшем подписать соглашение между правительствами Крыма и Лаоса о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
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