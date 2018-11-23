Делегация из Крыма посетила Лаос

Крымская делегация во время визита в Лаосскую Народно-Демократическую Республику

Крымская делегация во время визита в Лаосскую Народно-Демократическую Республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Крымская делегация посетила с деловым визитом Лаос, проведя переговоры с представителями властей и бизнеса, сообщает постоянное представительство Крыма при президенте РФ.

"Лаос — важный партнер России в Юго-Восточной Азии, наши отношения основываются на многолетних традициях дружбы, доверия и поддержки. Есть взаимная заинтересованность в том, чтобы эти отношения развивать на региональном уровне, укрепляя торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество", — сказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

В состав делегации вошли представители крымской власти и предприниматели. Визит состоялся по приглашению лаосской стороны.

В программу визита входили переговоры с руководителями ряда лаосских министерств и ведомств, предпринимателями, заинтересованными в развитии торгово-экономических отношений.

Отмечается, что с целью углубления и развития сотрудничества, по данным постпредства, стороны планируют в дальнейшем подписать соглашение между правительствами Крыма и Лаоса о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

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