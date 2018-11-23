Патрушев заявил о готовности Москвы к дальнейшему диалогу по ДРСМД

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия неизменно внимательно реагирует на все запросы США и представляет исчерпывающие данные, подтверждающие отсутствие нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готова продолжать предметный деполитизированный разговор на экспертном уровне по данному соглашению, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он отметил, что Россия "неукоснительно выполняет и будет выполнять требования Договора о РСМД и не предпримет шагов, которые могли бы привести к нарушению этого двустороннего соглашения".
"Готовы продолжать предметный деполитизированный разговор с Соединенными Штатами на экспертном уровне по данному соглашению в интересах поддержания стратегической стабильности", — подчеркнул Патрушев.
Ранее в октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.