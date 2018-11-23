Патрушев заявил о готовности Москвы к дальнейшему диалогу по ДРСМД

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия неизменно внимательно реагирует на все запросы США и представляет исчерпывающие данные, подтверждающие отсутствие нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готова продолжать предметный деполитизированный разговор на экспертном уровне по данному соглашению, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"При этом мы напомнили американцам, что российская сторона неизменно предпринимает активные усилия для снятия претензий Вашингтона, внимательно реагирует на все запросы США и представляет исчерпывающие данные, подтверждающие отсутствие нарушений ДРСМД", — сообщил Патрушев.

Он отметил, что Россия "неукоснительно выполняет и будет выполнять требования Договора о РСМД и не предпримет шагов, которые могли бы привести к нарушению этого двустороннего соглашения".

"Готовы продолжать предметный деполитизированный разговор с Соединенными Штатами на экспертном уровне по данному соглашению в интересах поддержания стратегической стабильности", — подчеркнул Патрушев.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.