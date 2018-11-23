Эксперт предрек неконтролируемую ядерную гонку из-за выхода США из ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Развитие событий вокруг договора по РСМД и угрозы США его покинуть создают опасность развязывания неконтролируемой ядерной гонки, в этой ситуации обе стороны соглашения должны проявить политическую волю к переговорам, заявил РИА Новости Джозеф Герсон, глава общественной организации "Кампания за мирное разоружение и общую безопасность".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике ранее предложил обсудить шаги России в связи с намерением США выйти из ДРСМД. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет обязана предпринять действия для восстановления стратегического баланса сил в случае выхода США из договора.

"Мы видели сообщения о реакции России на все более агрессивную политику США, которая, впрочем, началась еще со стремления президента (Билла) Клинтона расширить НАТО, а в последнее время проявилась в угрозах Трампа выйти из Договора о РСМД", — сказал эксперт, комментируя развитие событий вокруг договора. По его словам, возможный выход США из договора РСМД откроет путь к ничем не ограниченной гонке вооружений, а стремление президента Трампа к глобальному доминированию через односторонние шаги создает опасный "ядерный коктейль".

"Этот шаг еще раз показывает, что невежество вместе со стремлением доминирования создает очень опасную ядерную смесь с риском возобновления гонки вооружений", — отметил эксперт.

По его словам, на фоне обвинений в адрес РФ в нарушении договора намного менее известен тот факт, что совместная комиссия в настоящее время изучает, нарушили ли сами США договор развертыванием системы противоракетной обороны в Румынии. По мнению общественного активиста, ответом на сложившуюся ситуацию должен быть не разрыв договора, а, наоборот, "активизация усилий дипломатии в области ядерного разоружения".

"Похоже, что с угрозой краха договора по РСМД, который в 1987 году ознаменовал окончание холодной войны, и возможным истечением срока действия нового Договора по СНВ, мы, возможно, вступаем в чрезвычайно опасный период безудержной гонки ядерных вооружений", — предостерег он.

"Мы в рамках своего движения выступаем за возврат к дипломатии, которая способствовала окончанию холодной войны. Серьезное и мудрое разоружение и связанная с этим дипломатия, учитывающая опасения каждой из сторон, могут обеспечить средства для восстановления доверия и обращения вспять нарастающей гонки вооружений. Это срочная необходимость", — заявил Герсон.

"Россия и США, безусловно, укрепили бы свой международный авторитет, престиж и, по сути, свою национальную безопасность, выдвинув заслуживающие доверия инициативы по выполнению своего обязательства по статье VI ДНЯО начать "добросовестные" переговоры о ликвидации мировых ядерных арсеналов", — заключил он.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.