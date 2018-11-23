Винник намерен объявить голодовку в знак протеста против действий Греции

АФИНЫ, 23 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Арестованный в Греции россиянин Александр Винник в понедельник намерен объявить голодовку в знак протеста против условий содержания и нарушения его прав, сообщил РИА Новости глава группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.

Винник находится в тюрьме Греции с июля 2017 года. Его арестовали по запросу США, где его обвиняют в отмывании до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника требуют также Россия и Франция. Винник согласен на экстрадицию в Россию.

Ранее Винник заявлял РИА Новости о плохих условиях содержания и нарушении его прав. Его постоянно перевозят из Салоников в Афины и обратно. В тюрьме в Афинах, по словам Винника, он спал то на полу, то на железной кровати без матраса. Россиянин также пожаловался на качество питания. Накануне Винник в очередной раз был этапирован в Салоники – на допрос его вызвали по запросу Генпрокуратуры РФ. Как сказано в повестке, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, его хотели допросить "как свидетеля по делу номер 82/2-4120 2018" в рамках правового сотрудничества двух стран. Допрос был отменён в связи с неявкой российских сотрудников в Грецию, сообщил Мусатов.

"Из Афин в Салоники его всю дорогу держали в наручниках. Это пытка – перевозить человека всю дорогу в наручниках, это больно, неприятно. Перевозили его в обычном автомобиле на заднем сиденье. Если его будут этапировать так же, это вновь будет пыткой", — заявил адвокат.

Винник также требует справедливого суда, сейчас суд идет с огромными нарушениями, отказывается выслушивать защиту и его самого, сказал Мусатов.

"Суд лишил Александра Винника права на защиту. Срок действия ордера на выдачу во Францию истек. Суд судит его так потому, что он русский, и это заявила адвокат. Ему грозит несправедливый приговор к пожизненному заключению", — сказал Мусатов.

"Винник с понедельника объявляет голодовку в знак протеста против создавшейся ситуации. Он не находит другого выхода, кроме как правосудие или смерть. Вопрос стоит так", — сказал адвокат.

Мусатов сообщил, что Винник в суде передал заявление о голодовке российскому консулу. По словам адвоката, дипломат сообщил, что передал заявление "по инстанции".

В заявлении Винника, которое он передал в суде российскому консулу, говорится, что он ранее обращался в министерство юстиции Греции с просьбой перенести допрос в Афины, но ему было отказано.

"Этапирование меня на подобные допросы в разные города — настоящая пытка. Я лишен возможности защиты", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Винник назвал бесчеловечным отношение к нему и пишет, что если ситуация не изменится, он объявит голодовку для привлечения внимания к проблеме.