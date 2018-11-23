Лавров подтвердил предложение о проведении палестино-израильской встречи

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Предложение России провести встречу лидеров Палестины и Израиля в Москве без предварительных условий остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который 22-23 ноября находится с рабочим визитом в Италии.

"Конечно, обеспечить устойчивую стабильность в средиземноморском регионе, включая Ливию, Сирию, Ирак и другие страны, которые влияют на ситуацию в Средиземноморье, невозможно без справедливого решения застарелой региональной проблемы, я имею в виду — палестинской проблемы. Решение должно быть найдено на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы", — сказал Лавров на конференции "Средиземноморье: римский диалог" в Риме.

По его словам, попытки пересмотреть международно-правовую базу урегулирования, подменить ее некими "правилами", не имеющими универсального признания, лишь усугубят и без того непростую ситуацию.

"Россия продолжит содействовать усилиям, включая те, которые прилагает Египет, для палестинского примирения между Рамаллой и Газой. И, конечно, мы поддерживаем необходимость возобновления прямого диалога между Палестиной и Израилем. В силе наше сделанное несколько лет назад предложение провести встречу лидеров Израиля и Палестины в России без каких-либо предусловий", — отметил министр.