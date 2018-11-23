Украинские силовики ведут передислокацию техники в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 ноя — РИА Новости. Украинские силовики ведут передислокацию техники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Командование штаба оккупационных сил регулярно нарушает условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения и использует режим прекращения огня для передислокации и маскировки техники вблизи линии боевого соприкосновения", — заявил Филипоненко.

По его словам, разведка ЛНР обнаружила технику силовиков в районах населенных пунктов Новозвановка, Орехово, Луганское, Новоалександровка и Счастье. "Всего в указанных районах располагаются два огневых взвода 152 и 122-миллиметровых гаубиц, танковый взвод и две батареи 120 и 82-миллиметровых минометов, к которым организован на постоянной основе подвоз боеприпасов", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Филипоненко отметил, что основное количество техники и вооружения силовиков, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных отчетах ОБСЕ. По его словам, на минувшей неделе наблюдатели миссии вне мест хранения отведенного вооружения зафиксировали пять реактивных систем залпового огня "Град", 16 гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра, шесть САУ "Акация", 20 минометов калибром 120 миллиметров, восемь противотанковых пушек и 12 танков.

"По имеющейся информации, большинство этого вооружения используется подразделениями ВСУ при обстрелах территории нашей республики", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.