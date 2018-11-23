В США мужчина поймал ребенка, брошенного из окна горящего дома

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В американском штате Техас мужчина спас годовалого ребенка, которого мать бросила из окна дома во время пожара, сообщает Dallas News.

Байрон Кэмпбелл заметил пожар в трехэтажном доме, проезжая мимо на машине. Он сразу бросился на помощь пожарным и полицейским, которые стучали в двери, чтобы предупредить жильцов о возгорании.

Позже в окне третьего этажа Кэмпбелл увидел женщину с маленькой девочкой на руках. Они не могли покинуть квартиру, поскольку выход был охвачен огнем.

"Он сказал: "Просто доверься мне. Я ее поймаю". И я без раздумий ее бросила. Если бы не он, моей дочери уже могло не быть в живых", — рассказала мать спасенной девочки.

В результате пожара пострадали три человека, около сорока временно остались без крова.