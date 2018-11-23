Президент Эквадора потребовал отставки кабинета министров

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено потребовал отставки всего кабинета министров для проведения оценки их полномочий, сообщается в заявлении Национального секретариата по делам коммуникаций при администрации президента (Secom).

"Национальный секретариат по делам коммуникаций сообщает, что президент республики Ленин Морено потребовал отставки всего кабинета министров. Будет проведена оценка в течение последних недель 2018 года, результаты будут опубликованы своевременно", — отмечается в заявлении.

Как сообщает издание Telegrafo, в отставку уже подали министр экономики и финансов Ричард Мартинес, министр образования Фандер Фалькони и секретарь по делам коммуникаций Андрес Мичелена.

По данным СМИ, просьба об отставках кабинета прозвучала на фоне критики в адрес бюджета, согласованного правительством на 2019 год. Критики указывают на сокращение средств на образование и здравоохранение и большой внешний долг в бюджете, который составил более 31 миллиона долларов.

Министр образования Эквадора Фандер Фалькони заявил в Twitter: "Поскольку я не согласен с сокращением бюджета на общественное образование, я ухожу от выполнения этих важных функций… Сокращение средств на образование — это атака на все общество, в особенности на детей и подростков. Самое важное, что это уничтожает будущее страны".