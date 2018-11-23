В Китае система распознавания лиц выписала штраф фотографии на автобусе

Камера с функцией распознавания лиц, которая следит за нарушениями правил дорожного движения, на улице Шанхая. Архивное фото

Камера с функцией распознавания лиц, которая следит за нарушениями правил дорожного движения, на улице Шанхая. Архивное фото

ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Система распознавания лиц в китайском городе Нинбо в провинции Чжэцзян по ошибке выписала штраф за переход на красный свет светофора фотографии знаменитости на городском автобусе, сообщила местная полиция.

Уточняется, что инцидент произошел на одном из городских перекрестков. Система распознавания лиц, которая следит за нарушениями правил дорожного движения, ложно приняла фотографию на рекламе городского автобуса, который на зеленый сигнал светофора переезжал через пешеходный переход, за живого человека. На фотографии была запечатлена известная бизнес-леди Дун Минчжу.

Когда система зафиксировала правонарушение, фотография высветилась на находящемся рядом специальном экране. Местные жители, которые обратили внимание на казус, опубликовали фото в социальных сетях.

Полиция, разобравшись в ситуации, признала ошибку, а технический персонал обновил систему, дополняется в сообщении.