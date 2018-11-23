В Китае система распознавания лиц выписала штраф фотографии на автобусе

ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Система распознавания лиц в китайском городе Нинбо в провинции Чжэцзян по ошибке выписала штраф за переход на красный свет светофора фотографии знаменитости на городском автобусе, сообщила местная полиция.
Когда система зафиксировала правонарушение, фотография высветилась на находящемся рядом специальном экране. Местные жители, которые обратили внимание на казус, опубликовали фото в социальных сетях.
Полиция, разобравшись в ситуации, признала ошибку, а технический персонал обновил систему, дополняется в сообщении.