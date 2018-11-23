Силовики 23 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 400 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 400 мин и снарядов", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе десяти населенных пунктов. Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности".

"В случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно в интересах защиты своих граждан", — сказал представитель оборонного ведомства.