Лавров осудил "вымышленный предлог" вокруг ситуации с Азовским морем

РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Россия не слышала тревог от ЕС по ситуации с Азовским морем, считает предлог вымышленным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С апреля этого года не было ни одной жалобы ни от одного капитана ни единого судна, которое подвергалось проверке со стороны Российской Федерации. И тоже немаловажная вещь заключается в том, что о каких-то тревогах мы не слышали в выступлениях наших европейских коллег, которые сейчас переживают по этому достаточно вымышленному поводу в то время, когда украинская сторона абсолютно противоправно, в нарушение всего и вся, захватывала российские суда, удерживала их экипажи, объявляла о стремлении продать с молотка сами суда", — сказал он на пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

По его словам, предлог вокруг этой ситуации является вымышленным.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.