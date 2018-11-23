Лавров призвал ОЗХО строго руководствоваться мандатом

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия должна строго руководствоваться имеющимися мандатами, не пытаясь взять на себя другие функции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

"Мы затронули также один из вопросов, который является серьезным вызовом международному праву. Я имею в виду стремление некоторых стран создавать в рамках международных организаций так называемые механизмы атрибуции, которые вопреки действующим конвенциям наделяли бы секретариаты этих организаций правами определения виновных в том или ином случае", — сказал Лавров.

"Это явно выходит за рамки мандата многосторонних структур, которые действуют на основе уставов, на основе своих имеющихся мандатов и которые должны строго руководствоваться этими мандатами, не пытаясь брать на себя некие несвойственные им функции", — подчеркнул министр.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.