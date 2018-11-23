Россия и Италия обсудили подготовку к заседанию глав МИД ОБСЕ

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези подготовку к совету министров иностранных дел ОБСЕ, который соберется в начале декабря в Милане.

"Мы обсудили ход подготовки к совету министров иностранных дел ОБСЕ, где Италия сейчас является председателем. Мы рассчитываем на принятие значимых решений, в том числе антитеррористических, антинаркотических", — заявил министр во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии.

Он добавил, что в ходе заседания совета Россия будет продвигать договоренности, которые касаются защиты языковых и образовательных прав национальных меньшинств, а также договоренности о необходимости обеспечивать свободный доступ прессы и общественности к информации.