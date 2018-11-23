Парламент Молдавии отменил "день тишины" накануне парламентских выборов

КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Молдавские депутаты одобрили поправки в законодательство, которые допускают предвыборную агитацию в день голосования, исключением станет территория у входа на избирательные участки, сообщает в пятницу пресс-служба парламента.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года, мандат депутатов нынешнего созыва истекает 30 ноября. Парламент Молдавии на заседании в пятницу одобрил в окончательном чтении поправки в Кодекс о выборах, который ранее предусматривал, что "в день выборов и предшествующий ему день предвыборная агитация в любой форме запрещается".

"В день выборов, предвыборная агитация на территории избирательного участка и на входе в место голосования будет запрещена. Проект был одобрен в окончательном чтении голосами 53 депутатов, присутствующих на заседании", — говорится в сообщении.

Нарушителям, которые будут проводить агитацию в день выборов на избирательных участках, грозит штраф: физическому лицу придется заплатить от 750 до 1500 леев (около 44-87 долларов), ответственному лицу или кандидату — от 1,7 до 2,5 тысячи леев (около 100-145 долларов).

Ожидается, что поправки вступят в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Молдавии — издании, где публикуются все поправки в законодательство, а также новые законы, приказы и решения на разных уровнях власти — правительства, парламента и президента.

Парламент принял решение о внесении поправок в действующее законодательство на основании рекомендаций комиссии по вопросам права, назначениям и неприкосновенности. Она провела анализ, экспертизу и оценку избирательного законодательства после того, как ЦИК в июне признал недействительными выборы мэра в Кишиневе. Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. 25 июня Высшая судебная палата окончательно признала итоги голосования недействительными из-за агитации победившего кандидата в день выборов.