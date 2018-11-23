В Испании задержали 46 человек, получавших пенсию за умерших людей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полиция Испании раскрыла случаи мошенничества на сумму почти в 6 миллионов евро и задержала 46 человек, которые получали пенсию за умерших пожилых людей, сообщается в пресс-релизе полиции.

"Сотрудники отдела расследований службы социального обеспечения, подчиненной отделу полиции по экономическим и финансовым преступлениям,… раскрыли мошенничество на сумму почти 6 миллионов евро в результате незаконного присвоения пенсий умерших людей", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что полиция задержала 46 человек в десяти автономных сообществах по подозрению в 53 преступлениях, связанных с подделкой документов, мошенничеством и незаконным присвоением денежных средств.

Большинство подозреваемых — члены семей умерших пенсионеров, но также подозреваются друзья и сожители этих людей. Как сообщает полиция, чтобы получить деньги, задержанные скрывали факт смерти пенсионеров и подделывали справки о нахождении гражданина в живых.

Один из подозреваемых в течение почти 20 лет незаконно получал пенсию, выдавая себя за девяностолетнего старика. "Чтобы этого добиться, он использовал схожие с умершим физические характеристики, переодевался в одежду пожилого человека и использовал ходунки", — уточняется в релизе.