В Китае студент напал на учащихся и учителей колледжа

ПЕКИН, 23 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще 11 ранены в результате вооруженного нападения, совершенного в колледже в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили местные власти.

Инцидент произошел в пятницу в 11.26 (6.26 мск) в Дорожно-техническом колледже города Аньнин.

Согласно распространенному заявлению пресс-службы администрации города, нападение произошло внутри учебного корпуса. В результате пострадали два преподавателя и 10 учащихся, один из студентов от полученных ран позднее скончался в больнице.

Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 20-летний студент этого же колледжа.