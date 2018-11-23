Турецкая прокуратура обвинила Гюлена в причастности к убийству Карлова

Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре. Архивное фото

Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре. Архивное фото

АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Турецкая прокуратура передала на рассмотрение суда дело об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, сообщило агентство Anadolu.

Ранее обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, представили на утверждение Республиканской прокуратуры Анкары.

В нем говорится, что покушение на дипломата организовала организация Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова — провокация, направленная на ухудшение турецко-российских отношений.

Кроме Гюлена, в обвинительном заключении значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу, Шахина Согюта, Хайреддина Айдынбаша, Мустафы Тимура Озкана и других. Их обвиняют в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Российского дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.