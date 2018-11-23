В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить такси

ДУБАЙ, 23 ноя — РИА Новости. Женщинам в Саудовской Аравии разрешили работать водителями специальных семейных такси, сообщает в пятницу местное издание Saudi Gazette.
Лицензии на эксплуатацию семейных такси будут выдаваться зарегистрированным транспортным компаниям. Их водителями могут быть только подданные Саудовской Аравии женского пола, имеющие соответствующее водительское удостоверение.
В этом году женщинам в Саудовской Аравии впервые в истории разрешили обучаться вождению и самостоятельно управлять автомобилем. Этот шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, запущенных в королевстве наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.