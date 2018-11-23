В мексиканской Тихуане заявили о гуманитарном кризисе из-за мигрантов

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мэр мексиканского города Тихуана, расположенного недалеко от границы с США, заявил о гуманитарном кризисе в городе из-за ситуации с мигрантами.

"Жители Тихуаны не будут платить за пребывание мигрантов, я не буду возлагать это бремя на Тихуану, как не делал этого в течение последних двух лет. Мы находимся в состоянии гуманитарного кризиса, и федеральное правительство должно нести ответственность", — говорится в заявлении мэра Хуана Мануэля Гастелума, видеозапись которого опубликована на его странице в Facebook.

Он назвал уместной и необходимой гуманитарную помощь ООН в сложившейся ситуации.

"Вы все знаете стоимость ежедневного содержания 4700 мигрантов. Я не буду тратить деньги жителей Тихуаны на это", — добавил мэр.

К США сейчас по территории Мексики идут и несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.