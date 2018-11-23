В ООН заявили о беспрецедентном росте производства наркотиков в мире

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Производство и оборот практически всех известных видов наркотических веществ в мире значительно возросло, побив все прежние рекорды, потребление наркотиков не следует тенденции роста и осталось на стабильном уровне, заявил исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

"В настоящее время производство и оборот практически всех известных видов наркотических веществ — героина, опиума, кокаина, синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ — значительно возросло, побив все прежние рекорды", — сообщил Федотов в рамках "часа эксперта" в Совете Федерации.

По его словам, это касается и Афганистана, где небольшой спад в наркопроизводстве в 2018 году в основном связан с климатическими условиями, и Колумбии, где посевы коки продолжают расти, "несмотря на реальную активную работу правительства этой страны при поддержке УНП".

"Это касается и синтетических препаратов, ассортимент которых увеличивается бурными темпами. В то же время необходимо учитывать, что уровень потребления наркотиков во всем мире пока не следует этой тенденции роста производства и остаётся на относительно стабильном уровне. Число наркозависимых людей в этом году — 31 миллион во всем мире — растёт пропорционально с увеличением населения, но не более того", — констатировал исполнительный директор УНП ООН.

Как отметил Федотов, смертность в результате потребления наркотиков находится на уровне 450 тысяч человек в год, что, тем не менее, ниже показателей смертности от употребления таких легальных субстанций, как алкоголь — 2,8 миллиона смертей год, и табак —7,1 миллиона.