В Кении задержали 20 человек после похищения боевиками итальянки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полиция Кении сообщила, что число задержанных по делу о похищении боевиками в Кении 23-летней итальянки Сильвии Костанци Романо, работавшей волонтером одной из неправительственных организаций, достигло 20 человек, сообщает итальянская газета Stampa.
"У нас под стражей находятся 17 человек. Мы задержали еще троих, которых считаем интересными следствию", — заявил на пресс-конференции главный инспектор кенийской полиции Джозеф Бойнетт.
Он добавил, что задержанные уже передали правоохранительным органам "очень ценную информацию", которая поможет найти и спасти похищенную.
В свою очередь, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези в эфире телеканала Rai 1 назвал похищение Сильвии Костанци Романо "ужасным событием", отметив, что кенийские власти "направили очень много усилий" на спасение девушки. Министр подчеркнул, что специальное подразделение МИД продолжает следить за ситуацией.
Ранее в МИД Италии сообщили, что вопросом похищения итальянки занимается кризисная группа министерства. Прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с похищением гражданки Италии в Кении по статье уголовного кодекса "похищение человека в террористических целях".
* Запрещенная в России террористическая группировка.