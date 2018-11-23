В Кении задержали 20 человек после похищения боевиками итальянки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полиция Кении сообщила, что число задержанных по делу о похищении боевиками в Кении 23-летней итальянки Сильвии Костанци Романо, работавшей волонтером одной из неправительственных организаций, достигло 20 человек, сообщает итальянская газета Stampa.

Девушка была похищена во вторник вечером группой вооруженных людей в округе Килифи. В Кении Сильвия занималась помощью детям по линии гуманитарной организации Africa Milele. По данным СМИ, похищение совершила группа вооруженных людей, которые говорили на сомалийском языке. При нападении были ранены пять кенийцев, в том числе дети. Начальник полиции Килифи заявил, что речь идет об "обычном преступлении", а не о теракте боевиков экстремистской сомалийской группировки "Аш-Шабаб"*.

"У нас под стражей находятся 17 человек. Мы задержали еще троих, которых считаем интересными следствию", — заявил на пресс-конференции главный инспектор кенийской полиции Джозеф Бойнетт.

Он добавил, что задержанные уже передали правоохранительным органам "очень ценную информацию", которая поможет найти и спасти похищенную.

В свою очередь, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези в эфире телеканала Rai 1 назвал похищение Сильвии Костанци Романо "ужасным событием", отметив, что кенийские власти "направили очень много усилий" на спасение девушки. Министр подчеркнул, что специальное подразделение МИД продолжает следить за ситуацией.

Ранее в МИД Италии сообщили, что вопросом похищения итальянки занимается кризисная группа министерства. Прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с похищением гражданки Италии в Кении по статье уголовного кодекса "похищение человека в террористических целях".

* Запрещенная в России террористическая группировка.