Индийский посол сообщил, когда могут начаться переговоры с ЕАЭС о ЗСТ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Официальные переговоры Индии о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом начнутся, скорее всего, в следующем году, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

Ранее в этом году Индия провела технические консультации по ЗСТ с ЕАЭС. Планировалось, что осенью начнутся полноценные переговоры по соответствующему соглашению, однако этого не произошло.

"Я думаю, это будет в следующем году. У нас также в следующем году электоральный цикл (всеобщие выборы в парламент в мае — ред.), первое полугодие будет много других дел. Я думаю, что это займет некоторое время", — заявил Варма, отвечая на вопрос, могут ли переговоры начаться до конца текущего года.

Он пояснил, что процесс переговоров по ЗСТ достаточно сложный.

"У нас есть соглашения о зоне свободной торговли с рядом партнеров, они все разные, на разном уровне. Мы хотим увидеть, насколько глубока интеграция в рамках самого ЕАЭС, но мы твердо привержены продвижению вперед в пошаговом режиме. Это потребует некоторое время, потому торговый баланс между Россией и Индией не выравнен. Мы импортируем много энергоресурсов из России, много различных ресурсов, а наш экспорт в Россию не компенсирует. Нам необходимо придерживаться холистического подхода, но я оптимистично настроен, что мы сможем продвинуться вперед", — пояснил дипломат.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.