ВМС Израиля в 1982 году потопили судно с ливанскими беженцами, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя — РИА Новости. Израильское телевидение сообщило, что через Верховный суд страны добилось отмены запрета военной цензуры на публикацию информации о том, что 36 лет назад подводная лодка ВМС Израиля по ошибке потопила судно с беженцами у берегов Ливана.

Инцидент, жертвами которого стали 25 человек, произошел в июне 1982 года — в разгар так называемой Первой ливанской войны, когда израильские войска развернули наступление на палестинских боевиков в соседней стране в ответ на ракетные обстрелы и череду терактов, включая убийство посла еврейского государства в Лондоне.

"Во время одного из перемирий того лета на Кипр отплыло гражданское судно с 56 ливанскими беженцами… Командир подлодки ошибочно решил, что на борту находятся террористы. В результате попадания двух торпед судно взорвалось и начало тонуть. Экипажу израильской субмарины было запрещено оказывать им помощь, и погибли 25 человек", — описывает случившееся Десятый телеканал.

Расследование, проведенное командованием военно-морских сил, не нашло оснований для наказания подводников, объяснявших, что они до темноты следили за судном и видели на его борту только мужчин в одинаковой одежде, которую они сочли военной формой.

Субмарина патрулировала акваторию Средиземного моря в районе ливанского города Триполи. Ее основной задачей было препятствовать вероятным попыткам военно-морского флота Сирии атаковать израильские корабли, сообщил телеканал.