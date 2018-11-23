В МИД предупредили о возможных последствиях выхода США из ДРСМД

ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Абсурдные действия США по возможному выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гипотетически приближают весь мир к катастрофе, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Такие абсурдные действия, как возможный выход из одного из важнейших договоров в области реального ядерного разоружения, да, это, действительно, гипотетически приближает весь мир к катастрофе. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы таких необдуманных шагов такие уважаемые и авторитетные государства, как США, никогда не делали", — сказал он.

По словам Ермакова, Москва исходит из того, "что руководство государств, особенно обладающих ядерным оружием, трезво подходит к реалиям, происходящим в современном мире".

"И естественно, мы исходим из того, что никто не оспаривает истину, что победителей в ядерной войне быть не может, поэтому и развязывания ядерной войны быть не может", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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